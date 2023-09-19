A Milli Takım için Mesut Özil iddiası! Hamit Altıntop yolcu

Milli takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil'in getirileceği iddia edildi.
Almanya'nın Bild Gazetesi'nin haberinde, haziran ayından bu yana Kuntz ve Altıntop'un görevlerine son verileceği söylentilerinin olduğu belirtildi.
Mesut Özil ve Löw planı
Alman teknik adamla yolların ayrılacağı ancak Hamit Altıntop'un geleceğinin belirsiz olduğu ifade edilirken, "Futbol kariyerine mart ayında son veren Mesut Özil, Altıntop'un görevi için favori konumunda." iddiası ortaya atıldı.
Haber detayında teknik direktörlük için de Joachim Löw'ün adının geçtiği anımsatılarak "Löw ve Özil Türkiye ile Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na mı gidiyor? Bu kesinlikle heyecan verici olurdu." yorumu yapıldı.