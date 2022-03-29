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    A Milli Takım, İtalya'ya 3 golle mağlup oldu

    A Milli Takım, İtalya'ya 3 golle mağlup oldu

    Milli Takımımız, dostluk maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 23:38
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 23:40
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    A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk etti.

    Mücadeleye hızlı başlayan A Milli Takım, 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

    Karşılaşmanın 34. dakikasında sahneye çıkan Cristante, topu ağlara göndermeyi başardı ve İtalya'ya beraberliği getirdi.

    5 dakika sonra ise Raspadori, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı 2-1 öne geçiren golü attı.

    Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Milli Takımımız soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #1

    İTALYA 3 GOLLE GALİBİYETİ ALDI

    İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük bir tempoda devam etti. 70. dakikada İtalya'da Raspadori yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

    83. dakikada Milli Takımımızda ikinci yarı oyuna giren Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #2

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #3

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #4

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #5

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #6

    A Milli Takım, İtalya ya 3 golle mağlup oldu #7


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