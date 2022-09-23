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    A Milli Takım kadrosuna Fatih Karagümrük'ten tepki

    Fatih Karagümrük, Milli Takım kadrosunda Lüksemburg maçı sonrası yapılan dört değişikliğe tepki gösteren bir açıklama yayınladı.
    • 23.09.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 15:17
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    A Milli Takım kadrosuna Fatih Karagümrük'ten tepki

    Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tercihlerinden dolayı eleştiride bulundu.

    Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “A Milli Takımımıza oyuncu seçme yetkisi tabii ki A Milli Takım Teknik Direktöründedir. Ancak bu yetkinin ‘adalet’ ile kullanılmadığı hissi tüm futbolseverler gibi kulübümüzü de ciddi şekilde rahatsız etmiştir.” denildi.

    A Milli Takım kadrosuna Fatih Karagümrük ten tepki #1

    Kadroya yeni isimler katıldı

    Lüksemburg maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü Enes Ünal ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise sarı kart cezası nedeniyle Faroe Adaları maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

    Kadrodan çıkarılan oyuncuların yerlerine ise Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok dahil edilmişti.

    A Milli Takım kadrosuna Fatih Karagümrük ten tepki #2


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