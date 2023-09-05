A Milli Takım kadrosunda değişikliğe gidildi Ermenistan ve Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaşandı. Sakatlık geçiren Fenerbahçeli Umut Nayir yerine forvet bölgesine Galatasaray'ın oyuncusu Halil Dervişoğlu dahil edildi.

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Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 8 Eylül Cuma akşamı saat 21.45'te Eskişehir'de karşılaşacak.

A Milli Takımımız ayrıca 12 Eylül Salı günü 15.20'de ise hazırlık karşılaşmasında, Belçika'da Japonya ile mücadele edecek.

Bu kritik maçlar öncesinde hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlayan A Milli Takım'da kadroda değişikliğe gidildi.

Umut yerine Halil alındı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Umut'un yerine Galatasaraylı Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi. Halil Dervişoğlu'nun bu akşam ay-yıldızlı ekibin Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.

İki isim de yeni transfer oldu

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Umut Nayir, yeni takımıyla 4 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

Öte yandan Burnley'den ayrılarak Galatasaray'a bu kez bonservisi ile birlikte gelen Halil Dervişoğlu, bu sezon 6 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 23 yaşındaki isim bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.