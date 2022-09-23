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    A Milli Takım kadrosunda zorunlu değişiklik

    Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle Faroe Adaları maç kadrosundan çıkarıldı.
    • 23.09.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 14:44
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    A Milli Takım kadrosunda zorunlu değişiklik

    A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

    TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı."

    Enes ile birlikte 5 oyuncu kadrodan çıktı

    Millilerde daha önce Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarılmıştı. Bu isimlerinden yerine Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok dahil edilmişti.

    A Milli Takım kadrosunda zorunlu değişiklik #1


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