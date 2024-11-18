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İHA

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi.

Kadir Has Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yapan milli oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İDMANA KATILMADI

Antrenmanda, Karadağ maçının kadrosuna dahil edilen Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı da yer aldı.

Öte yandan Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlılar, antrenmanın ardından Karadağ'a gitmek üzere kentten ayrılacak.