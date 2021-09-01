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    A Milli Takım, Karadağ'la berabere kaldı

    A Milli Takım, Karadağ'la berabere kaldı

    Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda karşılaştığı Karadağ'la 2-2 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 23:51
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    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

    Vodafone Park'ta oynanan maça Milli Takımımız baskılı başladı. 10. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, nefis bir ayak içi golüyle takımımızı 1-0 öne geçirdi.

    İlk golden sonra baskını iyice artıran Milli Takım, rakip kalede birçok pozisyon buldu.

    31. dakikada kontra atağa çıkan Bizim Çocuklar, Cengiz Ünder'in asistinde Yusuf Yazıcı'yla durumu 2-0'a getirdi.

    İlk yarının sonlarına doğru atak geliştiren Karadağ Marusic ile farkı 1'e indirdi.

    Maçın ilk yarısı Milli Takımımızın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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    SON DAKİKA GOLÜYLE BERABERE KALDIK

    İkinci yarıya da baskılı başlayan Milli Takım, net pozisyonlar yakaladı. Oyuna daha fazla hakim olan Milliler, rakibe pozisyon vermemeye çalıştı.

    90+6'da Karadağ Radunovic ile durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

    Grubun diğer maçlarında Hollanda, Norveç ile 1-1 berabere kalırken, Letonya, Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

    Milli Takımımız bu skorla puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

    A Milli Takım, Karadağ la berabere kaldı #2

    A Milli Takım, Karadağ la berabere kaldı #3

    A Milli Takım, Karadağ la berabere kaldı #4

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