A Milli Takım, Letonya deplasmanında kazandı A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yenerek grupta ikinci galibiyetini aldı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Dainis Kazakevics'in ekibi Letonya, Macar hakem T. Bognar'ın yönettiği maçta Stadions Skonto'da karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan bu mücadele A Milli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika golüyle kazandık

A Milli Takım'a Letonya karşısında galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+6'da İrfan Can Kahveci attı. A Milli Takım'daki ilk maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, ilk golünü attı. Letonya'nın golleri ise 51. dakikada Eduards Emsis ve 90+4'te Kristers Tobers'ten geldi.

Letonya 10 kişi kaldı

A Mili Takım'ın Ferdi Kadıoğlu ile 39. dakikada bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Letonya'da ilk golü atan Emsis, 83. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

3 maç sonunda 6 puana yükseldik

Bu sonucun ardından A Milli Takım, 3 maç sonunda gruptaki puanını 6'a yükseltti. Letonya ise henüz puanla tanışamadı.

A Milli Takım, bu sonuçla birlikte Galler'in Ermenistan karşısında kaybetmesi ve Hırvatistan'ın haftayı BAY geçmesiyle maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi.

A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında pazartesi günü Samsun'da Galler'i ağırlayacak. Letonya ise Ermenistan deplasmanına gidecek.