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A Milli Takım, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Cebelitarık ve Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Atatürk'ü andı.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 12:14
- Güncelleme : 10.11.2021 - 12:43
A Milli Futbol Takımı, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Ay-Yıldızlı teknik heyet ve futbolcular, Cebelitarık ve Karadağ maçları için kampta bulundukları TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Ata’mız için saat 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.