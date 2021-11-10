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    A Milli Takım, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

    A Milli Takım, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

    Cebelitarık ve Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Atatürk'ü andı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 12:43
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    A Milli Futbol Takımı, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.

    SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

    Ay-Yıldızlı teknik heyet ve futbolcular, Cebelitarık ve Karadağ maçları için kampta bulundukları TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Ata’mız için saat 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    A Milli Takım, Mustafa Kemal Atatürk ü andı #1

    A Milli Takım, Mustafa Kemal Atatürk ü andı #2

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