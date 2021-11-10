A Milli Takım, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Cebelitarık ve Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Atatürk'ü andı.

A Milli Futbol Takımı, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Ay-Yıldızlı teknik heyet ve futbolcular, Cebelitarık ve Karadağ maçları için kampta bulundukları TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Ata’mız için saat 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.