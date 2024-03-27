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A Milli Takım, oynadığı iki hazırlık maçını da yenildi

A Milli Takım, oynadığı iki hazırlık maçını da yenildi A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlık kapsamında oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, 2 karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü.