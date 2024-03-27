A Milli Takım, oynadığı iki hazırlık maçını da yenildi

Liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Ernest-Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 6-1 kaybederken, millilerimizin tek golünü 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti.
3 yıl sonra aynı skoru aldık
Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 3 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü. Türkiye, son olarak 8 Eylül 2021'de deplasmanda Hollanda'ya 6-1'lik skorla kaybetmişti.
İki maçta da yenildik
Öte yandan A Milli Futbol Takımı, milli arada çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1'lik skorla kaybetti.
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