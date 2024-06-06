A Milli Takım, Polonya’daki ilk idmanını gerçekleştirdi Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, Polonya'daki kampında ilk antrenmanını yaptı.

İHA

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, burada yaptığı kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

İdman Montella yönetiminde yapıldı

Mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başlayan antrenman, daha sonra saha çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışmaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

Hazırlıklar devam edecek

A Milli Takım, yarın saat 17.15'te kamp yaptığı otelin tesisinde ilk 15 dakikası basına açık olacak bir antrenman daha yaparak Polonya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)