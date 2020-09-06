- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- A Milli Takım, Sırbistan maçına hazır
A Milli Takım, Sırbistan maçına hazır
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Sırbistan maçı öncesi, A Milli Futbol Takımı, son hazırlıklarını tamamladı.
- AA
- 06.09.2020 - 00:03
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.
SON BÖLÜMDE MAÇIN TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU
Isınmanın ardından pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.
A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.