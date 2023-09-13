A Milli Takım'a güzel haber: Hırvatistan maçı seyircisiz oynanabilir

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UEFA, Hırvatistan hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Letonya ile sahasında oynadığı maçta stadyumda ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla disiplin soruşturmasının başlatıldığı aktarıldı.
1 maç seyircisiz oynama cezası alabilir
Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.
Hırvatistan'ın ilk iç saha maçı, 12 Ekim'de A Milli Takımımız ile olacak. Hırvatistan, seyircisiz oynama cezası alması durumunda Türkiye maçında stadyumda taraftar yer almayacak.