A Milli Takım'a güzel haber: Hırvatistan maçı seyircisiz oynanabilir UEFA, Hırvatistan hakkında Letonya ile oynadığı maçta stadyumda ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başladı. Hırvatistan'a seyircisiz oynama cezası gelmesi durumunda Türkiye maçında taraftar olmayacak.

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UEFA, Hırvatistan hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Letonya ile sahasında oynadığı maçta stadyumda ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla disiplin soruşturmasının başlatıldığı aktarıldı.

1 maç seyircisiz oynama cezası alabilir

Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.

Hırvatistan'ın ilk iç saha maçı, 12 Ekim'de A Milli Takımımız ile olacak. Hırvatistan, seyircisiz oynama cezası alması durumunda Türkiye maçında stadyumda taraftar yer almayacak.