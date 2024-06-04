A Milli Takım'a kötü haber! Ozan Kabak sakatlandı A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı özel maçta sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Ozan Kabak, oyuna devam edemedi. Sedyeyle kenara gelen Ozan yerini ise Merih Demiral'a bıraktı.

ensonhaber.com

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Bu müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında ise A Milli Takım'da üzücü bir gelişme yaşandı.

Oyuna devam edemedi

Maçın 39. dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, bir süre yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.

Büyük bir acı çektiği görülen Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken, kariyerini Hoffenheim'da sürdüren stoperin yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.

Taraftarlar destek oldu

Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü.

Çağlar kadrodan çıkarılmıştı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna davet alan geniş kadrosunda stoper oynayabilecek isimlerin sayısı Çağlar Söyüncü'nün sakatlık geçirmesiyle 1 kişi eksilmişti.

Savunmanın ortasında görev alabilecek isimler

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Merih Demiral

Samet Akaydin

Cenk Özkacar

Kaan Ayhan