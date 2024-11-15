A Milli Takım'da bir sakatlık daha! Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun, cumartesi Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: