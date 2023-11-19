A Milli Takım'da değişiklik! Emre Akbaba aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 yendiği maçta dizinden sakatlanan Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba, aday kadrodan çıkartıldı.

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A Milli Takım’ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi aday kadroda değişikliğe gidildi.

Almanya ile oynanan özel maçta sakatlık yaşayan Emre Akbaba’nın aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

"Diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı"

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Aday kadrodan çıkarılan Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçın 34. dakikasında dizinden sakatlanarak yerini Abdulkadir Ömür’e bırakmıştı.