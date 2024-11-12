A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı
Haber Merkezi

UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

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Ercan Ertan
Muhabir