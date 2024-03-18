A Milli Takım'da iki sakatlık! Kadrodan çıkarıldılar

Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, daha sonra ise Avusturya ile 26 Mart Salı TSİ 22.45'te Ernst Happel Stadyumu'nda mücadele edecek.
Bu iki özel maç öncesinde ise A Milli Takım'a iki kötü haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını ve Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın'ın kadroya eklendiğini açıkladı.
İşte TFF'nin açıklaması
Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi.
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