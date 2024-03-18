A Milli Takım'da iki sakatlık! Kadrodan çıkarıldılar Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. İki oyuncunun yerine Oğuz Aydın ve Rıdvan Yılmaz kadroya çağrıldı.

ensonhaber.com

Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, daha sonra ise Avusturya ile 26 Mart Salı TSİ 22.45'te Ernst Happel Stadyumu'nda mücadele edecek.

Bu iki özel maç öncesinde ise A Milli Takım'a iki kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını ve Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın'ın kadroya eklendiğini açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması