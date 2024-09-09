A Milli Takım'da İsmail Yüksek sakatlandı

Haber Merkezi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlı takımımız 3-1 kazandı.
MİLLİLER, KEREM'İN GOLLERİYLE KAZANDI
Millilere galibiyeti getiren golleri 2., 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İzlanda'nın tek golü 37. dakikada Victor Palsson'dan geldi.
İSMAİL, MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Bu müsabakaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek bir sakatlık sorunu yaşadı.
Milli futbolcu topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrası İsmail Yüksek kenara geldi.
Vincenzo Montella kalan sürede Kaan Ayhan'a forma şansı verdi.
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