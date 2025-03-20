A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Bu müsabakanın ilk yarısında ise büyük bir talihsizlik yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 20. dakikada sakatlık yaşadı. Savunma oyuncusu, sakatlığı sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kaan, daha sonra ise oyuna devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıktı.

YERİNİ MERT MÜLDÜR'E BIRAKTI

A Milli Takım'da Kaan Ayhan yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.