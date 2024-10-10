A Milli Takım'da kale Uğurcan Çakır'a emanet

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A Milli Takım'ın yarın Karadağ ve 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Mert Günok, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Tecrübeli file bekçisinin yerine Eyüpspor'dan Berke Özer'i kadroya davet eden teknik direktör Vincenzo Montella'nın, 1 numarası da net bir şekilde belli oldu.

Ay-yıldızlıların Uluslar B Ligi'nde oynayacağı iki zorlu mücadelede eldivenler, Uğurcan Çakır'a emanet edilecek.

9 MAÇIN ARDINDAN GÖREVE

Sezona çok iyi başlangıç yapan ve Süper Lig'in de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olan Uğurcan, 9 maçlık aranın ardından milli maçta kaleyi koruyacak.

Son olarak Mart ayında Avusturya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kaleye geçen tecrübeli eldiven, devamında iki hazırlık maçı, 5 Avrupa Şampiyonası karşılaşması ve 2 de Uluslar Ligi mücadelesinde yedek oturmuştu.

KAAN AYHAN FORMAYA YAKIN

Sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Karadağ ve İzlanda maçlarında yer alamayacak. Sahaya çıkaracağı 11'de Hakan Çalhanoğlu'na partner arayan Vincenzo Montella, üç oyuncu arasında tercihte bulunacak.

İtalyan hocanın elinde Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu ve Atakan Karazor seçenekleri bulunuyor.

Deneyimli çalıştırıcının, üç tecrübeli oyuncunun antrenman performanslarına dikkat kesildiği kaydedildi.

Kaan Ayhan'ın formaya bir adım daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında.