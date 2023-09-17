A Milli Takım'da Kuntz sonrası teknik direktörlüğe aday isimler A Milli Futbol Takımı'nda Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları belli oldu. Bu isimler arasında öne çıkan isimler ise Abdullah Avcı ve Fatih Terim oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nda bir dönem sona erdi. 2021 yılından bu yana A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı.

Türkiye'nin başında 20 maça çıkan ve 1.95 puan ortalaması yakalayan 60 yaşındaki çalıştırıcının yerine yeni teknik direktör adayları belirlendi.

Stefan Kuntz'un ardından takımı yerli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, 5 aday üzerinde duruyor.

Adı anılan teknik direktörler ise Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman oldu. Bu adaylar arasında öne çıkan isimlerin Avcı ve Terim olduğu öğrenildi.

Abdullah Avcı

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve bordo-mavili takımı 38 yıl aranın ardından Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Abdullah Avcı, TFF'nin en önemli adayları arasında yer alıyor.

2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'da görev yapan Avcı, 18 maçta görev almıştı. 60 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 1.22 puan ortalaması tutturmuştu.

Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un Abdullah Avcı'yı takımın yeni teknik direktörü yapmak istediği belirtildi.

Fatih Terim

2022 yılının başında efsaneleştiği Galatasaray'a veda eden ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim de adaylar arasında üst sıralarda yer alıyor.

Kazandığı kupalarla Türk futboluna adını altın harflerle yazan Fatih Terim, A Milli Takım'da 3 dönem görev yapmıştı.

1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 yılları arasında teknik direktörlük yapan 70 yaşındaki isim, başarılı milli takım kariyeriyle dikkatleri çekiyor.

Fatih Terim, A Milli Takım'da 1996, 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'na katımayı başarmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de milli takım için Fatih Terim ismini düşündüğü kaydedildi.

Sergen Yalçın

Beşiktaş ile birlikte Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın 2021 yılının son dönemlerinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. Yaklaşık 2 yıldır teknik direktörlük yapmayan başarılı çalıştırıcı Kuntz'un yerine gelebilecek adaylar arasında gösteriliyor.

Birçok Anadolu kulübünde görev alan 50 yaşındaki teknik adam, tercih edilmesi halinde ilk kez A Milli Takım'ı çalıştıracak.

Emre Belözoğlu

Adaylar arasında en genç teknik adam ise Emre Belözoğlu. Geçen sezon Başakşehir'de iyi bir sezon geçiren ve takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Emre Belözoğlu teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

Başakşehir'le birlikte geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finali oynayan 43 yaşındaki teknik adam, yeni sezona iyi başlayamamıştı. İstanbul ekibi geçtiğimiz hafta Emre Belözoğlu'nun yerine Çağdaş Atan'ı göreve getirmişti.

Aykut Kocaman

Adaylar arasında en uzun süredir takım çalıştırmayan teknik direktör olan Aykut Kocaman, 2 Ekim 2021 tarihinden bu yana antrenörlük yapmıyor.

Daha önce milli takımda görev almayan 58 yaşındaki isim, kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.