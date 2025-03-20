A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün kadroda yok

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı.
İKİ İSİM YOK
Mücadele öncesi A Milli Takım'da iki isim maç kadrosuna dahil edilmedi.
A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle Macaristan maçının kadrosunda yer almıyor.
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