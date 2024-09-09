A Milli Takım'da Mustafa Erhan, İzlanda maçı kadrosundan çıkarıldı

Haber Merkezi
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan kötü haber geldi.
TFF, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun, kasığındaki ağrı sebebiyle İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
"AĞRILARI DEVAM ETTİĞİ İÇİN KADROYA DAHİL EDİLMEDİ"
Yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu'nun ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi." denildi.
Daha önce de Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarılmıştı.
Türkiye ile İzlanda, pazartesi günü 21.45'te İzmir'de karşılaşacak.
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