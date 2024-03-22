A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı

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A Milli Futbol Takımımız, hazırlık mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya geldi.
EURO 2024'e hazırlık kapsamında Puskas Arena'da rakibiyle kozlarını paylaşan millilere müsabakanın ilk yarısında kötü bir haber geldi.
Maçın 26'ncı dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Rıdvan Yılmaz sakatlık yaşadı.
22 yaşındaki genç sol bek, sol üst adalesini tutarak kenara geldi.
Yerini Mert Müldür'e bıraktı
İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.
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