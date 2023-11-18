A Milli Takım'da sakatlık! Emre Akbaba oyuna devam edemedi

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemleri D Grubu'nda ilk 2 sıraya alarak organizasyona katılım hakkı sağlayan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi.
EURO 2024 finalinin oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan maçın ilk yarısında milliler, şanssızlık yaşadı.
A Milli Takım'da Emre Akbaba, yaşanan bir pozisyonda İlkay Gündoğan'la diz dize çarpıştı yaşananların ardından Adana Demirspor forması giyen futbolcu, kenara değişiklik işareti yaptı.
Yerine Abdülkadir Ömür girdi
31 yaşındaki Emre Akbaba, maçın 35. dakikasında oyun kenarının dışına geldi. Emre'nin yerine ise maça Abdülkadir Ömür dahil oldu.
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