A Milli Takım'da sakatlık! Emre Akbaba oyuna devam edemedi A Milli Futbol Takımımızın, Almanya ile karşılaştığı özel maçın ilk yarısında Emre Akbaba sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemleri D Grubu'nda ilk 2 sıraya alarak organizasyona katılım hakkı sağlayan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi.

EURO 2024 finalinin oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan maçın ilk yarısında milliler, şanssızlık yaşadı.

A Milli Takım'da Emre Akbaba, yaşanan bir pozisyonda İlkay Gündoğan'la diz dize çarpıştı yaşananların ardından Adana Demirspor forması giyen futbolcu, kenara değişiklik işareti yaptı.

Yerine Abdülkadir Ömür girdi

31 yaşındaki Emre Akbaba, maçın 35. dakikasında oyun kenarının dışına geldi. Emre'nin yerine ise maça Abdülkadir Ömür dahil oldu.