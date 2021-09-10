A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Milli Takım'ın EURO 2020'den puansız ayrılmasının ardından gelen Hollanda yenilgisi, teknik direktör Şenol Güneş için istifa seslerinin yükselmesine sebep oldu.

6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le Şenol Güneş, bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda Güneş, verilecek her türlü karara saygı duyacağını belirtmişti. Bugün TFF, Güneş’le ilgili kararını verdi.

GÖREVDEN ALINDI

TFF’nin verdiği kararla Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’nden alındı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 59 MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 59 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 59 resmi maçın 31’ini kazandı, 14’ünü yitirdi, 14’ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 103 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 64 gol gördü.

1 Haziran 2019 tarihinde milli takımın başına geçen Şenol Güneş, son döneminde ay yıldızlı takım ile 32 maça çıktı.

Tecrübeli teknik adam bu 32 maçta 15 galibiyet alırken, 10 beraberlik elde etti. Şenol Hoca, bu çıktığı maçlarda da 7 mağlubiyet aldı.

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