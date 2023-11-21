A Milli Takım'da Uğurcan Çakır sakatlık geçirdi!

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Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında Galler'e konuk oldu.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında milli takıma kötü bir haber geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Uğurcan yerini Altay'a bıraktı
Milli Takım'da Uğurcan'ın yerine ise 32. dakikada Manchester United forması giyen Altay Bayındır oyuna dahil oldu.
Öte yandan ay-yıldızlı ekipte aynı dakikada Yusuf Yazıcı da Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.
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