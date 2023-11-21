A Milli Takım'da Uğurcan Çakır sakatlık geçirdi! A Milli Futbol Takımımızın, Galler ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında sakatlık geçiren kaleci Uğurcan Çakır, yerini Altay Bayındır'a bıraktı.

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Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında Galler'e konuk oldu.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında milli takıma kötü bir haber geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Uğurcan yerini Altay'a bıraktı

Milli Takım'da Uğurcan'ın yerine ise 32. dakikada Manchester United forması giyen Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Öte yandan ay-yıldızlı ekipte aynı dakikada Yusuf Yazıcı da Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.