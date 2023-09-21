A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başladı A Milli Futbol Takımı'nda Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından göreve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1, özel maçta ise Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Teknik adam arayışlarına hızlıca başlayan TFF, milli takımın yeni çalıştırıcısını belirledi.

Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da gündeme geldiği adaylar arasından federasyon, ülkemizde 2 sezon boyunca Adana Demirspor'da görev yapan 49 yaşındaki Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak belirledi.

3 yıllık anlaşma sağlandı

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz.

Vincenzo Montella kimdir?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Empoli'de başlayan Montella, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham kulüplerinde oynadı.

Sembol futbolcuları arasında yer aldığı Roma'da İtalya Lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen Vincenzo Montella, İtalya'nın finale yükseldiği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2011 yılında Roma'da yaşayan Montella, daha sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste Serie A'da ilk 4'e girmeyi başaran İtalyan teknik adam, 2014-15 sezonunda takımına UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı. Sevilla'da görev yaptığı dönemde takımı Kral Kupası finaline taşıdı ve kulübün tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasını sağladı.

2019 yılında yeniden Fiorentina'da görev alan Vincenzo Montella, 31 Ağustos 2021 tarihinde, Süper Lig kulüplerimizden Adana Demirspor'un teknik direktörü oldu. Adana Demirspor, İtalyan teknik adam yönetiminde 2022-23 sezonunu Süper Lig'i dördüncü tamamladı ve kulüp tarihinin en üst lig sıralamasına ulaştı. Adana Demirspor, böylelikle bu sezon kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.