A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu A Milli Futbol Takımı’nda İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın yardımcıları Daniele Russo ile Selçuk Şahin oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın yardımcıları belirlendi.

Montella’nın teknik direktörlük kariyerinin başından beri kendisiyle çalışan Daniele Russo ile, uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen eski futbolcu Selçuk Şahin, İtalyan teknik adamın yardımcı antrenörleri oldu.

Son olarak Başakşehir'de görev aldı

Selçuk Şahin, son olarak Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapmıştı.

Analiz antrenörlüğüne Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner getirilirken, atletik performans antrenörlüğünde ise Pierpaolo Polino ile Vural Durmuş görev yapacak.

Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan milli maç dönemlerinde A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak görev alacak.

İşte TFF'nin açıklaması