A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın yardımcıları belirlendi.
Montella’nın teknik direktörlük kariyerinin başından beri kendisiyle çalışan Daniele Russo ile, uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen eski futbolcu Selçuk Şahin, İtalyan teknik adamın yardımcı antrenörleri oldu.
Son olarak Başakşehir'de görev aldı
Selçuk Şahin, son olarak Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapmıştı.
Analiz antrenörlüğüne Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner getirilirken, atletik performans antrenörlüğünde ise Pierpaolo Polino ile Vural Durmuş görev yapacak.
Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan milli maç dönemlerinde A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak görev alacak.
İşte TFF'nin açıklaması
Vincenzo Montella’nın A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.
Montella’nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.
Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor’dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım’da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.
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