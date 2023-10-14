A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a takviye

İHA
A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım'ın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dâhil edildi.
Ümit Milli Takım'a takviye
A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan planlamaya istinaden, A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrılan Doğan, Ümit Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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