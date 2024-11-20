Haberler



Milli Takımlar



A Milli Takımı yıkan adam: Nikola Krstovic milli formayla ilk kez hat-trick yaptı

A Milli Takımı yıkan adam: Nikola Krstovic milli formayla ilk kez hat-trick yaptı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Milli Takımımız karşısında 3 gole imza atan Karadağlı yıldız, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.