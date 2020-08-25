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A Milli Takımımız 11 Kasım'da Hırvatistan ile karşılaşacak

A Milli Takımımız 11 Kasım'da Hırvatistan ile karşılaşacak

Milli takımımız 11 Kasım'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları da bizi bekliyor.