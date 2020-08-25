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    A Milli Takımımız 11 Kasım'da Hırvatistan ile karşılaşacak

    Milli takımımız 11 Kasım'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları da bizi bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 14:30
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    A Milli Takımımız 11 Kasım'da Hırvatistan ile karşılaşacak

    A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

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    Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.

    Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

    A Milli Takımımız 11 Kasım da Hırvatistan ile karşılaşacak #1

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