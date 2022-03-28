A Milli Takımımız, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

A Milli Takım kafilesi, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

A Millî Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden millî futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Millî Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık Ailesi'nin evine geçti.

BABA ALİ ÇALIK DUYGULANDI

Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı.

Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Millî Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm A Millî Takım'a teşekkür etti.