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    A Milli Takımımız, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

    A Milli Takımımız, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

    A Milli Takım kafilesi, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:09
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    A Millî Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden millî futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

    A Millî Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık Ailesi'nin evine geçti.

    A Milli Takımımız, Ahmet Çalık ın ailesini ziyaret etti #1

    BABA ALİ ÇALIK DUYGULANDI

    Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı.

    Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Millî Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm A Millî Takım'a teşekkür etti.

    A Milli Takımımız, Ahmet Çalık ın ailesini ziyaret etti #2

    A Milli Takımımız, Ahmet Çalık ın ailesini ziyaret etti #3

    A Milli Takımımız, Ahmet Çalık ın ailesini ziyaret etti #4


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