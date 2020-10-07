A Milli Takımımız Almanya ile berabere kaldı

Uluslar Ligi öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Millilerimizin golleri Ozan, Efecan ve Kenan'dan geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Köln Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 3-3 sona erdi.

GOL DÜELLOSU

Almanya 45+1. dakikada Havertz ve 58. dakikada Neuhaus'un gollerile 2 kez öne geçerken, A Milli Takımımızda 50. dakikada Ozan Tufan ve 67. dakikada Efecan Karaca ile beraberliği buldu. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Waldschmidt, takımını tekrar üstünlüğe taşırken, 90+4. dakikada Kenan Karaman maçın skorunu belirledi: 3-3

Türkiye'yi konuk ettiği 9 maçın sadece birini kaybeden Almanya (5 galibiyet ve 3 beraberlik), tek mağlubiyetini Haziran 1951'deki ilk karşılaşmada almıştı.

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

OZAN'IN GOLÜ ALKIŞ ALDI

Mücadelenin 49. dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ozan Tufan, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol - İZLE



EFECAN DÜZGÜN BİR VURUŞLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Sahada verdiği özverili mücadeleyle performansı güven veren isimlerden biri olan Efecan Karaca, A Milli Takımımızın 2-1 geriye düştüğü durumda sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Efecan'ın Almanya'ya attığı gol - İZLE

KENAN KARAMAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Takımımızın önemli isimlerinden biri olan Kenan Karaman 63. dakikada oyuna girdikten sonra harika bir performans göstererek A Milli Takımımızın iyi performans gösteren isimlerinden biri oldu. Bir topu direkten dönen Karaman, 90+3'de sahneye çıkarak skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

Kenan Karaman'ın beraberliği getiren golü - İZLE