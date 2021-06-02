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- A Milli Takımımız Almanya'ya gitti
A Milli Takımımız Almanya'ya gitti
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 12:46
- Güncelleme : 02.06.2021 - 12:59
EURO 2020'ye 9 gün kala A Milli Takımımız son hazırlıklarını yapmak için ülkemizden ayrıldı.
MORALLER YERİNDE
İtalya maçı öncesinde son çalışmaları yapmak için Almanya'ya giden A Milli Takımımızı, Türk Hava Yolları personelleri uğurladı.
Oldukça moralli ve kararlı görünen A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le karşılaşacak.
EURO 2020 PROGRAMIMIZ
A grubunda yer alan A Milli Takımın EURO 2020 maç fikstürü şöyle:
İtalya / 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma Olimpiyat)
Galler / 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat)
İsviçre / 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat)
TURU GEÇERSEK MAÇLAR NEREDE?
EURO 2020, UEFA'nın kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla 12 farklı ülkede düzenlenecek. Türkiye turu geçmesi halinde son 16 turunda Londra'ya gidecek.
İşte detaylı ülke programı:
Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), St. Petersburg (Rusya), Roma (İtalya)
Grup maçları, son 16 turu, yarı final ve final: Londra (İngiltere)
TARİHİMİZDE 5. KEZ TURNUVADAYIZ
Türkiye; 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek.
Ay-yıldızlılar böylece üst üste ikinci kez bu turnuvaya katılma başarısı gösterdi.