Euro
10.509
0.96%
Dolar
8.6244
1.24%
Altın
525.71
0.99%
Borsa
1.426
-0.41%
Bitcoin
319.684
3.34%
EXEN Coin
33.02
-2.30%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C
    A Milli Takımımız Almanya'ya gitti

    A Milli Takımımız Almanya'ya gitti

    A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlıklar için Almanya'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EURO 2020'ye 9 gün kala A Milli Takımımız son hazırlıklarını yapmak için ülkemizden ayrıldı.

    MORALLER YERİNDE

    İtalya maçı öncesinde son çalışmaları yapmak için Almanya'ya giden A Milli Takımımızı, Türk Hava Yolları personelleri uğurladı.

    Oldukça moralli ve kararlı görünen A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le karşılaşacak.

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #1

    EURO 2020 PROGRAMIMIZ

    A grubunda yer alan A Milli Takımın EURO 2020 maç fikstürü şöyle:

    İtalya / 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma Olimpiyat)

    Galler / 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat)

    İsviçre / 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat)

    TURU GEÇERSEK MAÇLAR NEREDE?

    EURO 2020, UEFA'nın kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla 12 farklı ülkede düzenlenecek. Türkiye turu geçmesi halinde son 16 turunda Londra'ya gidecek.

    İşte detaylı ülke programı:

    Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), St. Petersburg (Rusya), Roma (İtalya)

    Grup maçları, son 16 turu, yarı final ve final: Londra (İngiltere)

    TARİHİMİZDE 5. KEZ TURNUVADAYIZ

    Türkiye; 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek.

    Ay-yıldızlılar böylece üst üste ikinci kez bu turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #2

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #3

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #4

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #5

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #6

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #7

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #8

    A Milli Takımımız Almanya ya gitti #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir