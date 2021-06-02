A Milli Takımımız Almanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlıklar için Almanya'ya gitti.

EURO 2020'ye 9 gün kala A Milli Takımımız son hazırlıklarını yapmak için ülkemizden ayrıldı.

MORALLER YERİNDE

İtalya maçı öncesinde son çalışmaları yapmak için Almanya'ya giden A Milli Takımımızı, Türk Hava Yolları personelleri uğurladı.

Oldukça moralli ve kararlı görünen A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le karşılaşacak.

EURO 2020 PROGRAMIMIZ

A grubunda yer alan A Milli Takımın EURO 2020 maç fikstürü şöyle:

İtalya / 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma Olimpiyat)

Galler / 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat)

İsviçre / 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat)

TURU GEÇERSEK MAÇLAR NEREDE?

EURO 2020, UEFA'nın kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla 12 farklı ülkede düzenlenecek. Türkiye turu geçmesi halinde son 16 turunda Londra'ya gidecek.

İşte detaylı ülke programı:

Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), St. Petersburg (Rusya), Roma (İtalya)

Grup maçları, son 16 turu, yarı final ve final: Londra (İngiltere)

TARİHİMİZDE 5. KEZ TURNUVADAYIZ

Türkiye; 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Ay-yıldızlılar böylece üst üste ikinci kez bu turnuvaya katılma başarısı gösterdi.