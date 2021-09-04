A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti

A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Milli Takımımızda Enes Ünal, 4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

0-0 biten ilk devrenin ardından Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla girdiği pozisyonu iyi değerlendirdi ve 54. dakikada Milli Takımımızı öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kenan Karaman, 83. dakikada attığı golle skoru belirledi.





SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti ve grup liderliğini korudu. Cebelitarık ise 5. maçında 5. yenilgisini aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Bu mücadele 7 Eylül Salı TSİ 21.45'te oynanacak. Cebelitarık ise Norveç deplasmanına gidecek.





Grubumuzdaki diğer maçlarda alınan sonuçlar:

Letonya 0-2 Norveç

Hollanda 4-0 Karadağ

PUAN DURUMU

İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN GOLLERİ

Halil Dervişoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol - İZLE



Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol - İZLE

Kenan Karaman'ın Cebelitarık'a attığı gol - İZLE