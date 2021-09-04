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    A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti

    A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 23:37
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 23:59
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    Milli Takımımızda Enes Ünal, 4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

    GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

    0-0 biten ilk devrenin ardından Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla girdiği pozisyonu iyi değerlendirdi ve 54. dakikada Milli Takımımızı öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kenan Karaman, 83. dakikada attığı golle skoru belirledi.

    A Milli Takımımız, Cebelitarık ı 3 golle mağlup etti #1

    SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

    A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti ve grup liderliğini korudu. Cebelitarık ise 5. maçında 5. yenilgisini aldı.

    Millilerimiz, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Bu mücadele 7 Eylül Salı TSİ 21.45'te oynanacak. Cebelitarık ise Norveç deplasmanına gidecek.

    A Milli Takımımız, Cebelitarık ı 3 golle mağlup etti #2

    Grubumuzdaki diğer maçlarda alınan sonuçlar:

    Letonya 0-2 Norveç
    Hollanda 4-0 Karadağ

    PUAN DURUMU

    A Milli Takımımız, Cebelitarık ı 3 golle mağlup etti #3

    İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN GOLLERİ

    Halil Dervişoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol - İZLE

    Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol - İZLE

    Kenan Karaman'ın Cebelitarık'a attığı gol - İZLE

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