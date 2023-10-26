A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 38'inci sıraya yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella ile Hırvatistan ve Letonya maçlarından galibiyetle çıktı.
Ay-yıldızlılar bu galibiyetlerle 21 Kasım'da oynanacak Galler maçı öncesi Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
A Milli Futbol Takımımız'ın bu başarısı FIFA ülkeler sıralamasına da etki etti. 42. sırada bulunan Türkiye, dört basamak birden yükselerek 38. sırada yer aldı.
İşte sıralama:
1- Arjantin: 1861.29 puan
2- Fransa: 1853.11 puan
3- Brezilya: 1812.2 puan
4- İngiltere: 1807.88 puan
5- Belçika: 1793.71 puan
6- Portekiz: 1739.83 puan
7- Hollanda: 1739.26 puan
8- İspanya: 1725.97 puan
9- İtalya: 1717.81 puan
10- Hırvatistan: 1711.88 puan
38- Türkiye: 1498.5 puan
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