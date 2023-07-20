A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 41'inci sırada kaldı

FIFA’nın internet sitesinde, güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Son dünya şampiyonu Arjantin, zirvedeki yerini korumayı başardı.

İlk 10 sırada yer alan ülkelerin yerleri değişmezken A Milli Futbol Takımı, 1484 puanla 41. basamakta bulunuyor.

Ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’ndeki rakiplerinden, Hırvatistan 6’ıncı, Galler 35’inci, Ermenistan 90’ıncı ve Letonya 134. sırada yer aldı.

İlk 10 sıradaki ülkeler şöyle:

Arjantin: 1843,73

Fransa: 1843,54

Brezilya: 1828,27

İngiltere: 1797,39

Belçika: 1788,55

Hırvatistan: 1742,55

Hollanda: 1731,23

İtalya: 1726,58

Portekiz: 1718,25

İspanya: 1703,45