A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 41'inci sırada kaldı

FIFA’nın internet sitesinde, güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Son dünya şampiyonu Arjantin, zirvedeki yerini korumayı başardı.
İlk 10 sırada yer alan ülkelerin yerleri değişmezken A Milli Futbol Takımı, 1484 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’ndeki rakiplerinden, Hırvatistan 6’ıncı, Galler 35’inci, Ermenistan 90’ıncı ve Letonya 134. sırada yer aldı.
İlk 10 sıradaki ülkeler şöyle:
Arjantin: 1843,73
Fransa: 1843,54
Brezilya: 1828,27
İngiltere: 1797,39
Belçika: 1788,55
Hırvatistan: 1742,55
Hollanda: 1731,23
İtalya: 1726,58
Portekiz: 1718,25
İspanya: 1703,45