A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 5 sıra geriledi FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi. Türkiye, 5 sıra kaybederek 40. sıraya geriledi.

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FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını 7 gol yiyerek kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Portekiz 6. sıraya yükseldi

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.