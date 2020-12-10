A Milli Takımımız, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. A Milli Takımımız, 32. sırada yer aldı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

EN BÜYÜK ÇIKI MACARİSTAN'DAN

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1-Belçika 1780

2-Fransa 1755

3-Brezilya 1743

4-İngiltere 1670

5-Portekiz 1662

6-İspanya 1645

7-Arjantin 1642

8-Uruguay 1639

9-Meksika 1632

10-İtalya 1625