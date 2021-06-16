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- A Milli Takımımız Galler'e de mağlup oldu
A Milli Takımımız Galler'e de mağlup oldu
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 20:54
- Güncelleme : 16.06.2021 - 21:13
A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galler 2-0 kazandı ve millilerimizin gruptan çıkması mucizelere kaldı.
EURO 2020 Türkiye - Galler maçından kareler - TIKLA GÖR
SİLİK BİR FUTBOL
Galler'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts'tan geldi. Öte yandan Gareth Bale, 61. dakikada kullandığı penaltıyı üstten dışarı gönderdi.
İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, böylece 2 maç sonunda -5 averajla son sırada kaldı. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 4 puana yükseldi ve önemli bir avantajı eline geçirdi.
A Milli Takımımız, gruptaki son maçında 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.
2. MAÇTA DA GOL ATAMADIK
İlk 2 maçında puan alamayan ve henüz gol atamayan A Milli Takımımız, diğer gruplardaki sonuçları bekleyerek İsviçre maçında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele verecek.
EURO 2020'de her gruptan ilk 2 ile birlikte 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek.