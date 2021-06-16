Euro
10.3613
-0.2%
Dolar
8.6005
0.5%
Altın
510.83
-0.12%
Borsa
1.431
-0.78%
Bitcoin
332.759
-5.42%
EXEN Coin
32.27
-3.64%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C
    A Milli Takımımız Galler'e de mağlup oldu

    A Milli Takımımız Galler'e de mağlup oldu

    A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nun 2. maçında karşılaştığı Galler'e 2-0 yenilerek turnuvada 2. yenilgisini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 21:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galler 2-0 kazandı ve millilerimizin gruptan çıkması mucizelere kaldı.

    EURO 2020 Türkiye - Galler maçından kareler - TIKLA GÖR

    A Milli Takımımız Galler e de mağlup oldu #1

    SİLİK BİR FUTBOL

    Galler'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts'tan geldi. Öte yandan Gareth Bale, 61. dakikada kullandığı penaltıyı üstten dışarı gönderdi.

    İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, böylece 2 maç sonunda -5 averajla son sırada kaldı. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 4 puana yükseldi ve önemli bir avantajı eline geçirdi.

    A Milli Takımımız, gruptaki son maçında 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.

    A Milli Takımımız Galler e de mağlup oldu #2

    2. MAÇTA DA GOL ATAMADIK

    İlk 2 maçında puan alamayan ve henüz gol atamayan A Milli Takımımız, diğer gruplardaki sonuçları bekleyerek İsviçre maçında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele verecek.

    EURO 2020'de her gruptan ilk 2 ile birlikte 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek.

    A Milli Takımımız Galler e de mağlup oldu #3

    A Milli Takımımız Galler e de mağlup oldu #4

    A Milli Takımımız Galler e de mağlup oldu #5

    A Milli Takımımız Galler e de mağlup oldu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir