Haberler

Milli Takımlar Haberleri

A Milli Takımımız, grupta liderliğe yükseldi

A Milli Takımımız, grupta liderliğe yükseldi

Hollanda'yı 4-2 yenerek Dünya Kupası grup eleme maçlarına harika bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, Norveç'i de 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.