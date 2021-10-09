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    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar

    Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız 2. olma şansını elinin tersiyle iterken gruptan çıkma ihtimalimiz de Hollanda ve Norveç'in puan kaybetmesine bağlı. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 14:17
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    2022 Dünya Kupası'na katılım için büyük önem arz eden maçta Norveç'le berabere kalan Milliler, son üç maça kala 12 puanla üçüncü sırada yer aldı. 16 puanı bulunan lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde yer alan Milliler, ikincilik mücadelesi verdiği Norveç'in 2 puan gerisinde kaldı.

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar #1

    HOLLANDA TEK GOLLE KAZANDI

    Grubun lideri Hollanda, Letonya deplasmanında zorlanmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korudu ve rakipleriyle puan farkını açtı.

    KARADAĞ YAKLAŞTI

    Son maçlardaki çıkışıyla dikkat çeken Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 devirerek puanını 11'e yükseltti.

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar #2

    LİDER BAŞLAMIŞTIK AMA...

    Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. EURO 2020'de üç maçı da kazanamayan Milliler, gruptaki son 4 karşılaşmada ise sadece Cebelitarık'ı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 2022 Dünya Kupası bileti de zora girmiş oldu.

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar #3

    MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

    Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek.

    Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.

    TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar #4

    HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar #5

    NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

    A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar #6

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