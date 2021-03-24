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    A Milli Takımımız, Hollanda'ya 4 attı

    A Milli Takımımız, Hollanda'ya 4 attı

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Hat-trick yapan Burak Yılmaz, karşılaşmanın yıldızı oldu. Diğer golümüz ise Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 22:06
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    A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Hat-trick yapan Burak Yılmaz, karşılaşmanın yıldızı oldu. Diğer golümüz ise Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

    Ayrıntılar gelecek...

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