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A Milli Takımımız, Hollanda'ya 4 attı
A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Hat-trick yapan Burak Yılmaz, karşılaşmanın yıldızı oldu. Diğer golümüz ise Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 21:54
- Güncelleme : 24.03.2021 - 22:06
A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Hat-trick yapan Burak Yılmaz, karşılaşmanın yıldızı oldu. Diğer golümüz ise Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
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