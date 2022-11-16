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    A Milli Takımımız, İskoçya'yı devirdi

    A Milli Takımımız, İskoçya'yı devirdi

    A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
    • 16.11.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 22:01
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    A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

    Galibiyet gollermiz Ozan ve Cengiz'den

    A Milli Takımımız'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

    İskoçya'nın tek golü 62. dakikada Josh McGinn'den geldi.

    A Milli Takımımız, İskoçya yı devirdi #1

    İskoçya ile en son 62 yıl önce karşılaşmıştık

    İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.

    Ay yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan gelmişti.

    A Milli Takımımız, İskoçya yı devirdi #2

    Cumartesi akşamı Çekya ile karşılaşacağız

    Millerimiz, bir sonraki hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacak.

    A Milli Takımımız, İskoçya yı devirdi #3

    A Milli Takımımız, İskoçya yı devirdi #4

    A Milli Takımımız, İskoçya yı devirdi #5


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