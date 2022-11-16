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A Milli Takımımız, İskoçya'yı devirdi
A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
- 16.11.2022 - 21:53
- Güncelleme : 16.11.2022 - 22:01
A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Galibiyet gollermiz Ozan ve Cengiz'den
A Milli Takımımız'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
İskoçya'nın tek golü 62. dakikada Josh McGinn'den geldi.
İskoçya ile en son 62 yıl önce karşılaşmıştık
İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.
Ay yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan gelmişti.
Cumartesi akşamı Çekya ile karşılaşacağız
Millerimiz, bir sonraki hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacak.