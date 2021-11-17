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A Milli Takımımız, Karadağ'ı mağlup etti

A Milli Takımımız, Karadağ'ı mağlup etti

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı. Bizim Çocuklar Katar biletini almak için play-off turunda mücadele edecek.