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A Milli Takımımız, Karadağ'ı mağlup etti
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı. Bizim Çocuklar Katar biletini almak için play-off turunda mücadele edecek.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 00:36
- Güncelleme : 17.11.2021 - 01:07
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımız, Karadağ deplasmanına konuk oldu.
Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Karadağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.
A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.
G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda: 23 (25 averaj)
2- TÜRKİYE: 21 (11 averaj)
3- Norveç: 18 (7 averaj)
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.