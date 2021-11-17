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    A Milli Takımımız, Karadağ'ı mağlup etti

    A Milli Takımımız, Karadağ'ı mağlup etti

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı. Bizim Çocuklar Katar biletini almak için play-off turunda mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 00:36
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 01:07
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    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımız, Karadağ deplasmanına konuk oldu.

    Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    A Milli Takımımız, Karadağ ı mağlup etti #1

    PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

    Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Karadağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.

    A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.

    A Milli Takımımız, Karadağ ı mağlup etti #2

    G GRUBU PUAN DURUMU

    1- Hollanda: 23 (25 averaj)

    2- TÜRKİYE: 21 (11 averaj)

    3- Norveç: 18 (7 averaj)

    Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.

    A Milli Takımımız, Karadağ ı mağlup etti #3

    A Milli Takımımız, Karadağ ı mağlup etti #4

    A Milli Takımımız, Karadağ ı mağlup etti #5

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