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    A Milli Takımımız, Letonya'yı son saniyede yıktı

    A Milli Takımımız, Letonya'yı son saniyede yıktı

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 23:42
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 23:49
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    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde Millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandık.

    SON SANİYEDE GÜLDÜK

    Letonya'yı öne geçiren golü 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Serdar Dursun, 75. dakikada beraberlik golünü attı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 90+9'da Burak Yılmaz penaltıdan attı.

    A Milli Takımımız, Letonya yı son saniyede yıktı #1

    ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

    Gruptaki puanımızı 15 oldu ve Katar'a gitme şansımızı devam ettirdi.  Letonya ise 5 puanda kaldı.

    Milli Takımımız, gruptaki 9. maçında Cebelitarık ile İstanbul'da, son maçında ise Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

    A Milli Takımımız, Letonya yı son saniyede yıktı #2

    A Milli Takımımız, Letonya yı son saniyede yıktı #3

    A Milli Takımımız, Letonya yı son saniyede yıktı #4

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