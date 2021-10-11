A Milli Takımımız, Letonya'yı son saniyede yıktı

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde Millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandık.

SON SANİYEDE GÜLDÜK

Letonya'yı öne geçiren golü 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Serdar Dursun, 75. dakikada beraberlik golünü attı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 90+9'da Burak Yılmaz penaltıdan attı.





ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Gruptaki puanımızı 15 oldu ve Katar'a gitme şansımızı devam ettirdi. Letonya ise 5 puanda kaldı.

Milli Takımımız, gruptaki 9. maçında Cebelitarık ile İstanbul'da, son maçında ise Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.



