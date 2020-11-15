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- A Milli Takımımız, Rusya'yı mağlup etti
A Milli Takımımız, Rusya'yı mağlup etti
- Haber Merkezi
- 15.11.2020 - 21:52
- Güncelleme : 15.11.2020 - 21:57
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya'yıkonuk etti.
Ay-yıldızlı ekibimiz, uzun süre 10 kişi oynayan rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
İLK GOL RUSYA'DAN GELDİ
Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in golüyle öne geçerken, 24. dakikada Cenk Tosun'a gole giderken faul yapan Semenov kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ÖNCE KENAN SONRA CENGİZ ATTI
10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran milliler, 26. dakikada Kenan Karaman ve 32. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle devreye 2-1 önde girdi.
CENK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
52. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun farkı ikiye çıkarırken, 57. dakikada Kuzyaev'in attığı gol Rusya'ya yetmedi.
BİR SONRAKİ RAKİP MACARİSTAN
Bu sonuçla A Milli Takımımız 6 puana yükselirken, Rusya 8 puanda kaldı. Ay yıldızlılar, gruptaki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacak.