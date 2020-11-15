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    A Milli Takımımız, Rusya'yı mağlup etti

    A Milli Takımımız, Rusya'yı mağlup etti

    Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu. Millilerimizin gollerini Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun attı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 21:52
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 21:57
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    A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya'yıkonuk etti.

    Ay-yıldızlı ekibimiz, uzun süre 10 kişi oynayan rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

    İLK GOL RUSYA'DAN GELDİ

    Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in golüyle öne geçerken, 24. dakikada Cenk Tosun'a gole giderken faul yapan Semenov kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    A Milli Takımımız, Rusya yı mağlup etti #1

    ÖNCE KENAN SONRA CENGİZ ATTI

    10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran milliler, 26. dakikada Kenan Karaman ve 32. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle devreye 2-1 önde girdi.

    A Milli Takımımız, Rusya yı mağlup etti #2

    CENK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

    52. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun farkı ikiye çıkarırken, 57. dakikada Kuzyaev'in attığı gol Rusya'ya yetmedi.

    BİR SONRAKİ RAKİP MACARİSTAN

    Bu sonuçla A Milli Takımımız 6 puana yükselirken, Rusya 8 puanda kaldı. Ay yıldızlılar, gruptaki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacak.

    A Milli Takımımız, Rusya yı mağlup etti #3

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