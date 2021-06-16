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    A Milli Takımımız son 16 turuna nasıl kalır

    A Milli Takımımız son 16 turuna nasıl kalır

    İtalya ve Galler'e kaybeden A Milli Takımımız 2 ihtimalin gerçekleşmesi halinde son 16 turuna katılabilir.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 23:59
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    A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

    2 İHTİMAL VAR AMA AVERAJ SORUN

    İtalya'nın İsviçre'yi yenmesinin ardından umutlarımız son maça kalsa da işler o kadar da iyi gitmiyor.

    Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız kazanması halinde en iyi 3. olarak üst tura çıkabilir. Ancak bu noktada eksi 5 averaj ise önemli bir sorun.

    A Milli Takımımız son 16 turuna nasıl kalır #1

    DİĞER GRUPLARDAKİ MAÇLAR DA ÖNEMLİ

    Ay-yıldızlıların averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

    24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada son 16 turuna, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

    A Milli Takımımız son 16 turuna nasıl kalır #2

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